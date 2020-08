Funcarte capacita roteiristas para participar de edital do Minc

Inscrições para a capacitacão estão sendo feitas na Capitania das Artes.

As inscrições para o curso de capacitação podem ser feitas até esta quinta-feira (5), na sala da Lei Djalma Maranhão da Capitania das Artes, pela manhã e à noite. O curso será de 5 a 13 de março, das 18h30 às 21h30, no auditório do Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão. Estão sendo oferecidas 20 vagas.O curso é oferecido pelo Núcleo de Qualificação e Empreendedorismo Cultural da Funcarte, criado na nova gestão do presidente César Revorêdo com a finalidade de qualificar os agentes culturais, artistas, produtores e demais profissionais da área em relação à crescente demanda de editais de patrocínios para projetos. O intuito do núcleo é desenvolver uma consciência acerca do processo de participação e ensinar, passo a passo, como inserir as ideias existentes nos critérios e formatos dos editais.O núcleo nasceu também da constatação que o RN é um dos estados brasileiros que menos envia projetos. “Precisamos mudar essa realidade", afirma o coordenador do núcleo, o jornalista Henrique José Cocentino Fernandes. Além disso, complementa Henrique José, "outro objetivo é o fomento à captação de recursos de fora para a cidade". Oficinas para capacitar interessados que pretendem se inscrever na Lei de Cultura Djalma Maranhão também serão oferecidas pelo novo setor, bem como outros projetos em fase de andamento.O curso de capacitação para a apresentação de projetos no edital do Minc será ministrado pelo roteirista de cinema Cristóvão Pereira. Sócio-fundador da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas no Rio Grande do Norte (ADB/RN), Cristóvão é formado em Roteiro pelo Casarão de Laranjeiras (RJ) e já ministrou oficina em eventos como o Festival de Cinema de Natal (FestNatal).2 a 5 de março, das 18h30 às 21h30Sala da Lei Djalma Maranhão - Capitania das Artes (Av. Câmara Cascudo, 434, Cidade Alta)3232 4959 / 4943 ou 8868 3380 (Henrique José)http://www.cultura.gov.br/site/