Cobrador que provocou mortes na Via Costeira deverá ser solto Edevaldo Soares continua preso, mas delegado não vê como mantê-lo nessa condição.

O cobrador de alternativo Edevaldo Soares da Silva, responsável por provocar um acidente que resultou na morte de duas pessoas no sábado (21), deverá ser liberado nos próximos dias. O delegado de Acidentes de Veículos (Deav), Matias Laurentino, disse não ter como mantê-lo preso pois, “conforme a Lei de Trânsito, ele é réu primário, tem bons antecedentes e não está intimidando testemunhas”.



Devido a isso, Edevaldo deverá responder a um inquérito que será instaurado na Deav em liberdade. Até o final da tarde desta segunda-feira (23), o Boletim de Ocorrência que registrou o acidente ainda não havia sido encaminhado à delegacia especializada para a instauração do inquérito.



O acidente, ocorrido por volta das 2h45 de sábado, envolveu cinco veículos na Via Costeira deixou dois mortos: Daniel Bezerra da Silva e Carlos Alexandre Queiroz.



Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital Walfredo Gurgel. Todas passam bem.



Após ser demitido e estando embriagado, Edevaldo Soares da Silva roubou o microonibus em trabalhava e, trafegando na contramão no sentido Praia dos Artistas - Ponta Negra, na Via Costeira, na altura do hotel Sehrs, provocou o acidente. Ele se evadiu do local, mas foi detido por uma viatura do CPTur e está preso na delegacia de plantão, na zona Sul.



Daniel Bezerra da Silva dirigia um Fiat Pálio, de placa MYL 9744 e Carlos Alexandre Queiroz conduzia o Pálio de placas MXH 8515.



Carlos Alexandre deixa duas filhas com idade entre 18 e 20 anos; Daniel Bezerra era recém-casado.



* Atualizada para correção de informação.