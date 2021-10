Israel e Nova Zelândia confirmam primeiro caso de gripe suína Também já anunciaram casos da doença os Estados Unidos, o Canadá, a Escócia, a Espanha, a França, o Reino Unido e a Coréia do Sul, além do México.

Israel e Nova Zelândia confirmaram hoje (28) o primeiro caso de gripe suína, em cada um dos países. Também já anunciaram casos confirmados da doença os Estados Unidos, o Canadá, a Escócia, a Espanha, a França, o Reino Unido e a Coréia do Sul, além do México. As informações são da agência portuguesa Lusa.



A propagação do vírus fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevasse o nível de alerta de três para quatro (em uma escala que vai até seis). A OMS adverte que nenhum país está livre da ameaça da doença.



Entretanto, apenas no México, onde ocorreram os primeiros casos, há registro de mortes – 20 confirmadas até o momento. No país há 1.995 pessoas que contraíram pneumonia e que ainda não receberam o diagnóstico sobre a gripe suína.