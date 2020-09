Campeonato Paulista: São Paulo tropeça diante do Mogi Mirim A equipe do Morumbi perdeu a chance de encostar no Corinhians, e vê o Santos emparelhar na pontuação.

Além do empate entre Palmeiras e Corinthians - com direito a gol de Ronaldo - a rodada deste fim de semana do Campeonato Paulista contou com o São Paulo tropeçando diante do Mogi Mirim na casa do adversário (2 a zero, gols de Marcelo Régis).



Com isto, o Palmeiras segue na liderança isolada, com 29 pontos, seguido do Corinthians (26). O São Paulo está em terceiro, com 23 pontos, e o Santos também com 23 pontos, e portanto emparelhado - é o quarto pelos critérios de desempate.





Eis os demais resultados da rodada do Paulistão:



Sexta (06.03)

Final São Caetano 3 x 1 Ituano



Ontem (07.03)

Mirassol 2 x 3 Botafogo

Guarani 2 x 2 Noroeste

Oeste 1 x 2 Santos

Paulista 0 x 3 Santo André



Hoje (08.03)

Bragantino 3 x 2 Marília

Portuguesa 1 x 0 Ponte Preta

Guaratinguetá 2 x 4 Barueri