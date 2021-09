Aprovada em primeira discussão Reforma Administrativa de Natal

Elpídio Júnior Júlia Arruda: oposição se queixou do trâmite das matérias nas comissões.

A bancada de oposição votou contra os projetos nas Comissões, alegando que não tramitaram normalmente na Casa. No entanto, na apreciação do mérito, a aprovação foi unânime entre os parlamentares."Fomos contrários nas comissões devido ao trâmite das matérias, mas não quer dizer que seremos contra o projeto. Vamos apresentar emendas para que ele possa ser aperfeiçoado", explicou a vereadora Júlia Arruda (PSB).Na opinião do líder do Governo na Casa, vereador Enildo Alves (PSB), a votação ocorreu da forma esperada e os parlamentares cumpriram o que estavam propostos a fazer. "Hoje foi a primeira votação, que ocorreu simbolicamente sem emendas. Vamos estudar as emendas que serão apresentadas, buscar chegar a um consenso na maioria delas e votar tudo na terça-feira (28)", explicou o parlamentar.Na próxima segunda-feira (27), as emendas apresentadas pelos vereadores serão analisadas pelos próprios parlamentares, pelo secretário de Administração de Natal, Roberto Lima, e pelo procurador geral do município, Bruno Macedo, antes da proposta ir a plenário para votação na terça-feira (28). O encontro será na Câmara, a partir das 9h."As emendas que forem consensuais serão apreciadas conjuntamente, já no início da segunda votação. As demais, que não tiverem consenso, iremos analisar uma a uma em plenário", adiantou Enildo Alves.*Matéria atualizada às 17h20 para acréscimo de informações.