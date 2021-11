Justiça condena acusado de homicídio em Mãe Luiza Renato confessou crime e alegou estar bêbado quando fez os disparos contra Cirion Monteiro, em 2005. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão.

O Conselho de Sentença condenou Renato Gomes a 12 anos de reclusão em regime fechado. O crime ocorreu em Mãe Luiza em 2005 por causa de uma dívida de drogas. Renato confessou o crime e alegou estar bêbado quando fez os disparos contra Cirion Monteiro Ferreira Bezerra.



A tese de acusação foi acolhida parcialmente pelos jurados, enquadrando a ação de Renato como homicídio qualificado à traição ou emboscada, como prevê o artigo 121, § 2º, incisos IV, do Código Penal.



Histórico



O laudo pericial constatou seis projéteis alojados no corpo da vítima, todos eles na região de trás do corpo, nas costas e pescoço. A testemunha, Ana de Lima, disse que ouviu os disparos, momento em que percebeu que existia alguém caído no chão, após o primeiro disparo.



A rua era estreita e escura, a testemunha disse que não conseguiu ver o acusado, mas afirmou que o comentário na região era de que Renato teria matado Cirion depois de uma discussão.