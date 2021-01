João Maia volta ao RN duas semanas após escândalo

Vlademir Alexandre João Maia: volta ao Seridó, mas celular continua desligado.

Duas semanas depois de ter sido acusado de esconder do Fisco uma mansão de R$ 5 milhões e um avião particular de cerca de R$ 500 mil da Justiça Eleitoral, ele volta às habituais visitas políticas em Natal e no Seridó. A mansão estava no nome de João, mas era propriedade de seu irmão, Agaciel Maia, que acabou perdendo o cargo de diretor geral do Senado.O Ministério Público se manifestou e encaminhou as acusações à Procuradoria da República, que agora investigará o caso. Desde as acusações, o deputado federal se isolou em Brasília e não atendeu a imprensa.A agenda da capital potiguar se reduziu à participação I Mostra de Artesanato Potiguar ontem (19) à tarde. Hoje ele seguiu em companhia da governadora Wilma de Faria (SPB) para Pau dos Ferros, e deve ficar pelo Seridó até a segunda-feira (23), quando volta para Brasília.Entre os compromissos está a participação da missa de 7º dia pela morte de Ulisses Potiguar, que liderou a política de Parelhas e marcou os destinos do Seridó nos últimos 50 anos.De acordo com o assessor de João Maia, Gustavo Farache, o deputado federal não receberá a imprensa para entrevista coletiva, mas poderá atender aos telefonemas. Otentou entrar em contato com o deputado, mas o celular estava desligado.