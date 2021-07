Vereador vai propor abertura de CEI dos medicamentos hoje

Fotos: Gabriela Duarte Ney Júnior quer atuação integrada da Câmara com Assembleia na CEI dos medicamentos.

Em entrevista ao Jornal 96 da, Ney Júnior disse que os vereadores não têm a intenção de levar a discussão com um cunho político. Ele integra a base de apoio à prefeita Micarla de Sousa e, quando questionado se em 100 dias de gestão que a pevista acaba de completar na prefeitura não teria sido suficiente para que o assunto viesse à tona ou uma solução fosse tomada, o democrata respondeu que a administração passada “omitiu” vários dados solicitados no processo de transição.Quanto a participação dos deputados na CEI, o vereador explicou que tudo depende de um entendimento entre o presidente da Câmara Dickson Nasser e o presidente da Assembleia Legislativa, Robinson Faria, pois em relação ao Regimento das duas Casas não há nada que proíba."O assunto é da competência do município, mas o regimento interno da Câmara e da Assembleia são omissos em relação a isso. Trata-se de um assunto estadual, portanto, é importante a participação dos deputados".Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta-feira (15).