Cidade do Ceará registra terremoto de 2,6 graus na escala Ritcher Técnicos da UFRN foram ao município de Sobral para avaliar a intensidade dos tremores.

A Defesa Civil do Ceará registrou na madrugada deste sábado, um terremoto de 2,6 na escala Ritcher na cidade de Sobral, interior do estado do Ceará. Não houve registro de feridos ou danos ao município. Técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estão no local para avaliar a intensidade do tremor.



Sobral fica a 235 km da capital do Ceará, Fortaleza. A cidade já é considerada um forte centro de abalos sísmicos. No ano passado houve tremores de 5 graus na escala.



Esta semana outras cidades da América do Sul sofreram com abalos. Na costa norte do Chile, na região de Tarapacá foi registrado um forte terremoto de 6,3 graus , informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi situado no oceano Pacífico, 80 km a noroeste da cidade portuária de Iquique. O terremoto foi registrado às 22H08 da quinta-feira (16) horário local.