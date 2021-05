Município espera vacinar contra gripe 73 mil idosos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da coordenadoria de Imunização, pretende vacinar contra gripe 73 mil idosos.No ano passado, o município imunizou 56.817 maiores de 60 anos. A campanha inicia no próximo dia 25 de abril, e segue até o dia 8 de maio.Segundo Genilce Maria Maciel de Almeida, coordenadora da Imunização na capital, o Ministério da Saúde estará enviando para o município 80 mil doses da vacina.Ela afirma que todas as Unidades Básicas de Saúde, além de algumas farmácias, supermercados, escolas e creches estarão disponibilizando gratuitamente a vacina, das 8h às 17h.“É uma vacina de extrema importância para os mais velhos porque ela agirá principalmente na prevenção da doença. O Ministério da Saúde prioriza esta faixa etária por entender que é uma população mais propícia a doenças”.*A vacina contra a gripe diminui em 90% dos casos o risco de contrair a doença.*A dose leva duas semanas para ter efeito e deve ser tomada todos os anos. A vacina não causa gripe. Os vírus presentes nela estão mortos e não podem se reproduzir e provocar a doença.*Mesmo pessoas cardíacas, asmáticas, diabéticas, hipertensas, com insuficiência renal ou hepática e portadores sintomáticos ou assintomáticos do vírus da Aids (HIV) ou com outro estado de baixa imunidade devem tomar a vacina contra a gripe.* Pessoas com idade superior a 60 anos são mais vulneráveis aos efeitos da doença. Além de evitar a gripe, a vacina contra o vírus influenza - causador da enfermidade - ajuda a prevenir outros problemas de saúde.

#Com informações do site do Ministério da Saúde