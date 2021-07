Caso Rubian: irmão de estudante executado depõe hoje à polícia Depoimento está previsto para o final da manhã. Delegado tenta repassar investigação para a Delegacia de Homicídios.

Um irmão do estudante de Direto e empresário Rubian Duó Silva, assassinado na noite de quarta-feira (15) no estacionamento de uma universidade privada na avenida Engenheiro Roberto Freire, deve depor nesta sexta-feira (17) ao delegado César Rodrigues, que apura o caso.



“Ele marcou vir até a delegacia ainda agora pela manhã. Estou aguardando”, falou o delegado ao Nominuto.com. Esse será o primeiro depoimento à polícia no inquérito, que foi instaurado nesta quinta-feira (16).



Rubian Duó Silva já havia sofrido dois outros atentados. Ele foi morto com três tiros à queima-roupa quando estacionava o carro para ir à aula. Os dois homens que o mataram ainda não foram identificados e continuam foragidos.



O corpo de Rubian Duo foi sepultado na tarde desta quinta-feira. O delegado César Rodrigues voltou a afirmar que pretende repassar as investigações para um delegado especial. “Estou sobrecarregado aqui na delegacia com muitos casos. E esse merece uma dedicação mais profunda. Vou pedir à Delegacia Geral que designe um delegado especial para esse caso”, concluiu.