Presidente da Femurn pede cautela a prefeitos que decretam estado de calamidade

Elpídio Júnior Benes Leocádio, presidente da Femurn

, o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte Benes Leocádio, disse que ainda não tinha conhecimento da medida tomada pelo prefeito de Caiçara do Rio dos Ventos que decretou na manhã de hoje (16) estado de calamidade pública, alegando instabilidade financeira por causa da queda no repasse do FPM.Francisco Edson Barbosa diz que serão feitos “fortes cortes na receita municipal” e que, por isso, vai “reduzir de forma drástica as despesas públicas”.Entre as medidas adotadas pelo prefeito de Caiçara do Rio dos Ventos está a redução da jornada de trabalho dos servidores da prefeitura só para o período da manhã, além de “eliminar da folha de pagamentos de todos os proventos que não sejam salário base, insalubridade, quinquênios, adicional noturno, periculosidade e plantões”, declarou Barbosa.Ao ser informando da atitude de Edson Barbosa, o presidente da Femurn disse que é preciso cautela, pois estado de calamidade é um caso extremo. “Existem outras medidas que ajudam na contenção de despesas sem haver a necessidade de decretar o estado de calamidade pública. Temos que analisar se realmente há essa necessidade”, declarou Benes Leocádio.Além do prefeito de Caiçara do Rio dos Ventos, o gestor do município de Espírito Santo, que fica a 69 km de Natal, também decretou situação de emergência financeira e administrativa. Mas neste caso, Francisco Araújo de Souza alega que assumiu a prefeitura com prédios, máquinas e veículos públicos sucateados e que há "total ausência de documentos na sede do município, inclusive os procedimentos licitatórios já realizados em 2009".