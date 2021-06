Empresário Arimar França morre vítima de infarto em Natal Arimar era presidente do Sindicato da Indústria da Pesca e proprietário da empresa Produmar.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Pesca do Rio Grande do Norte (Sindpesca), empresário Arimar França, faleceu na manhã desta terça-feira (7). Arimar França tinha 65 anos e era proprietário da empresa Produmar, uma das maiores do ramo no Estado, e diretor da Federação das Indústrias do RN (Fiern).



Arimar França morreu na casa dele, em um edifício na Ladeira do Sol, em Areia Preta, às 8h. Ele foi vítima de um infarto fulminante.



O corpo de Arimar França será velado a partir da tarde de hoje no centro de velório Morada da Paz, em Emaús e será sepultado no mesmo local, às 17h.