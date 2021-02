Professores descumprem ordem judicial e prosseguem com greve

Fotos: Isabela Santos Professores se reuniram no auditório do Colégio Winton Churchil

Na última sexta-feira, a prefeitura do Natal entrou com uma ação civil pública pedindo a ilegalidade da greve.

"O juiz não julgou o mérito do pedido de ilegalidade da greve, mas determinou que voltássemos às aulas imediatamente sob pena de pagar multa diária de R$ 5 mil", explicou a coordenadora do Sindicato dos Profissionais em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte/RN), Fátima Cardoso.Assim, a reunião servirá para determinar se o movimento grevista será suspenso ou não. "Durante a suspensão, pretende-se negociar", como explica a assessora jurídica, Silvia Dutra."Vamos instalar mesa de negociação perante o juiz. O sindicato ainda tem direito de defesa porque o processo continua em andamento", explicou a advogada.

Apesar de a continuidade da greve implicar no pagamento da multa, a maioria dos sindicalizados que se pronunciaram foram contra a suspensão."Inicialmente votei contra a greve porque não temos um movimento fortalecido e não vejo novas estratégias acontecendo. Mas acho que não podemos voltar ao trabalho por chicotada de juiz", opinou a professora Monique Lopes, que considera a supensão uma vergonha para a classe.

O professor Tito Holanda também não quer a volta do trabalho, embora considere enfadonhas as manifestações grevistas.

"Está cansada essa negociação. Não adianta ir para a porta da prefeitura e xingar gestores, nem dizer que Borboleta é um inseto", brincou.Mesmo assim, a pevista é alvo da indignação dos servidores."A prefeita, com menos de 80 dias de governo, disse a que veio. Ela atacou diretamente a educação e não os educadores, porque nós continuamos firmes na nossa luta", garante Fátima Cardoso."Ela vai terminar de colocar a Educação no fundo do poço", acusa.Na quarta-feira (25), os grevistas participarão de ato público na Praça 7 de Setembro, das 8h às 17h.Nova assembleia será realizada na sexta-feira também no Colégio Winston Churchil, dessa vez a partir das 14h.