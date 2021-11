Fátima Bezerra propõe sessão solene sobre centenário do DCNOS Entre as autoridades presentes às comemorações em Acari, deputada afirmou também que vai levantar “bandeira” para despoluição do açude Gargalheiras.

A deputada Fátima Bezerra (PT) informou na tarde desta quinta-feira (30) que apresentou um requerimento solicitando uma sessão solene em comemoração ao Centenário do Departamento Nacional de Obras Contra à Seca (DNOCS) à Câmara Federal.



A parlamentar esteve reunida nesta quarta-feira (29) com a bancada nordestina para pedir apoio aos outros deputados e todos foram favoráveis. A proposta é que a homenagem seja feita no mês de outubro.



“Vários parlamentares assinaram essa nossa proposta. A bancada do Nordeste, que criou uma Comissão da qual eu faço parte, será responsável pela coordenação dessa programação dos 100 anos no Congresso Nacional, que vai além da sessão solene”, ressaltou a petista.



Fátima Bezerra lembrou ainda que um grupo de vereadores dos municípios de Acari e Currais Novos está organizando um movimento para conseguir viabilizar recursos junto aos governos federal e estadual para um projeto de despoluição do açude Marechal Dutra, mais conhecido como "Gargalheiras".



“Estarei apoiando estes vereadores e farei tudo o que for possível para conseguirmos os recursos necessários. Vamos aproveitar a comemoração dos 50 anos do açude para levantar essa bandeira. Este é o momento para solicitarmos ajuda para despoluição do açude que abastece duas importantes cidades do estado. Por isso, precisamos lutar o quanto antes para acabar com a contaminação do local", destacou a parlamentar.



A deputada Fátima Bezerra está entre as autoridades políticas do estado que participam na tarde desta quinta-feira (30) das comemorações dos 100 anos do DNOCS e dos 50 anos do açude Gargalheiras, em Acari.