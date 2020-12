Agnelo ainda não vai se filiar ao PDT

Vlademir Alexandre Agnelo Alves: entrada no PDT só para colaborar com Carlos Eduardo e Parnamirim.

No início da tarde da terça-feira (17), Carlos Eduardo anunciou que está trocando o PSB pelo PDT, legenda que passará a comandar no estado. Na oportunidade, o ex-prefeito disse que não sabia se o pai iria acompanhá-lo e também se filiar ao PDT. Carlos Eduardo, no entanto, afirmou que o pai somara bastante à legenda – opinião idêntica ao do deputado Álvaro Dias.O ainda presidente estadual do PDT afirmou que aguardava com ansiedade a filiação de Agnelo Alves e que o próprio Carlos Eduardo já havia declarado que o pai estaria junto na nova filiação. Contudo, Agnelo Alves faz ressalvas para ingressar em qualquer legenda.De acordo com o ex-prefeito, ele só irá para um novo partido sob duas hipóteses: “por Carlos Eduardo. Se for interessante para ele. E se for importante para Parnamirim, para o povo de Parnamirim”, explicou. O ex-prefeito e ex-senador disse estar feliz com o “novo mundo” que criou, trabalhando mais uma vez com o jornalismo. Mas não fecha as portas para ingressar novamente na vida pública.“Ele (Carlos Eduardo) sabe da minha opinião. Se for importante para a carreira dele, eu entro em qualquer partido. Não necessariamente para ser candidato. Posso ajudar ele e Parnamirim sem ser candidato. O prefeito (Maurício Marques) é do PDT, muito antes de tudo isso. É um pedetista registrado há muito tempo. Se for para ajudar, posso me filiar”, afirmou Agnelo.O ex-prefeito de Parnamirim disse que realmente não recebeu convite de Carlos Eduardo para ingressar no PDT, “mas que não será necessário ser convidado”. “Não precisa convite porque eu tenho sensibilidade suficiente para saber se e quando é para ingressar no partido ou não. Pelo menos nesse momento, ainda não é a hora”, disse Agnelo Alves.