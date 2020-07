Patu: Eleito irá administrar repasses de R$ 6 milhões ao ano Município tem fonte de renda na agricultura e turismo, mas depende sobretudo dos repasses e dos programas federais.

O prefeito que os patuenses escolhem hoje (1º) administrará pelos próximos quatro anos uma cidade que, em comum com diversas outras do interior do Nordeste, sofre de problemas que vão da educação à saúde, mas também com fontes econômicas fortes como a agricultura, o comércio e o turismo.



Patu, distante 314 km da capital e cujo território é de 319 Km ², está localizada no Oeste do Rio Grande do Norte e é cidade pólo da região de Umarizal para abastecimento de alimentos e produtos.



A cidade ocupa a 28ª posição entre os 167 municípios do Rio Grande do Norte no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e a 3.359ª se levados em conta os 5.507 municípios do Brasil. De acordo com a última contagem populacional do IBGE, realizada em 2007, são 11.303 habitantes.



A receita total do município, em torno de R$ 6 milhões, é quase toda oriunda de repasses do Governo Federal, como o Fundo de Participação do Município (FPM) e o Fundo de Educação Básica (Fundeb). O Produto Interno Bruto (PIB) de 2008 foi de R$ 3.682.



A cidade está a 248 m acima do nível do mar e abriga serras consideradas ideais para a prática do vôo livre, como a Serra de Patu, Santuário do Lima, também chamado Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, e a Rampa de Vôo Livre, que envolvem a cidade. As serras deram nome a Patu, que em língua tupi quer dizer "terra alta", "chapada", "planalto", "chapada sonora", ou "serra do estrondo".



Histórico

A história de Patu remonta a 1718, quando o padre Francisco Pinto de Araújo obteve a concessão da sesmaria da Serra do Patu. Os primeiros habitantes da terra foram os índios Cariris, depois os colonos criadores de gado. O povoamento foi muito lento, e os primeiros lotes de terra foram distribuídos a gente vinda de Apodi, como o coronel Antônio de Lima, Abreu Pereira, e os capitães Leandro Saraiva de Moura e Geraldo Saraiva de Moura. Algumas das primeiras casas do povoado ainda existem.



A sesmaria cresceu e ganhou independência de Martins, à qual era atrelada, e virou cidade em 1890. Até meados do século 20, Patu experimentou crescimento econômico e territorial, mas foi retalhada a partir de 1953 em novos municípios. Dela foram desmembrados Almino Afonso, Messias Targino, Olho-d'Água do Borges e Rafael Godeiro.