Presidente Municipal do PDT diz que o partido espera por Agnelo Alves

Júlio Pinheiro Sargento Regina diz que ingresso de Carlos Eduardo não muda seu posicionamento na CMN.

“Vamos esperar Agnelo”, afirmou a presidente do Diretório Municipal do PDT, Sargento Regina.Antes de o filho mudar de partido, o ex-prefeito de Parnamirim já havia declarado que iria acompanhá-lo, “para onde ele fosse”. Mas até agora não anunciou sua posição.Carlos oficializou o ingresso no PDT na tarde desta terça-feira (17), durante uma entrevista coletiva. Uma das condições para trocar o PSB pelo partido do seu amigo Álvaro Dias, seria a oposição à gestão de Micarla de Sousa com quem ele mantém um desafeto.Quanto a este posicionamento, a vereadora Sargento Regina afirmou que não mudou em nada a forma como tem atuado na Câmara Municipal, onde já é oposição. No entanto, a pedetista fez uma ressalva: “Sou oposição, mas não com agressão”.