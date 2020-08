Natal vai sediar curso nacional de árbitros de badminton

Natal vai sediar um curso nacional de árbitros de badminton - será de 12 a 15 de março próximos, na Facex. É a primeira vez que um curso desta categoria é realizado no Nordeste.O curso - que já teve lugar em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre - tem por objetivo formar novos árbitros da modalidade e ampliar o quadro nacional; será ministrado por Hilton Fernando, árbitro da Confederação Brasileira de Badminton e Confederação Panamericana de Badminton; e antecede a Copa Natal de Badminton, primeiro evento do calendário local, previsto para os dias 14 e 15 de março na Escola Doméstica.O evento tem realização da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e a Federação Norteriograndense de Badminton (FNBd). Mais detalhes e inscrições com Antônio Carlos "Cazuza" (telefone 9431 4830; e-mail [email protected] ) ou pelo site da Federação Norte-Rio-Grandense de Badminton (www.badmintorn.com.br).