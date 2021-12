Jardim de Angicos: PM diz que foi procurado por irmão do prefeito para matar professor

Fred Carvalho Delegado Fábio Rogério investiga ameaça de morte em Jardim de Angicos

O vídeo foi gravado pelo próprio Gustavo Ribeiro na casa do soldado Câmara, por volta das 22h. O policial cita que o suposto crime foi encomendado por Fernando Bandeira inicialmente em nome do prefeito Manoel Agnelo Bandeira Lima. Num segundo momento, Luciano Câmara relata que Fernando Bandeira diz que o irmão não tem envolvimento com a história.O caso vem sendo investigado pelo delegado regional de João Câmara, Fábio Rogério Silva, desde a quarta-feira (6). “Faz cerca de um mês que o soldado Luciano me procurou e contou essa história. Mas nunca mais ele havia aparecido. Ontem (6), ele voltou a me procurar e eu resolvi colher o depoimento dele e registrar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência)”, falou o delegado com exclusividade aoFábio Rogério antecipou que na terça-feira vai ouvir o professor Gustavo Ribeiro, que seria a suposta vítima do atentado. “Em seguida vamos ouvir Fernando Bandeira, que é irmão do prefeito. Também pretendo colher o depoimento do prefeito Agnelo Bandeira, mas como ele tem foro privilegiado, será o próprio prefeito que vai escolher hora e local para depor”, falou o delegado.Na gravação, o soldado Câmara, que é lotado no Batalhão de Jardim de Angicos, diz que o crime seria motivado pelo fato de Fernando Bandeira saber que Gustavo Ribeiro teria documentos contra o prefeito Agnelo Bandeira. “Você tava mexendo em fórum com relação ao Agnelo, coisas que o comprometiam e queria que o PM desse um fim, o mais rápido possível, no caso, assassinar”, relata num trecho do vídeo.O soldado disse que já havia comunicado o fato ao delegado Fábio Rogério e ao major Arcanjo, da Polícia Militar. O policial falou que agora teme pela própria vida, por não ter aceitado participar do crime de pistolagem.Ainda na gravação, o policial afirma que Fernando Bandeira saiu com destino a Natal à procura desse dinheiro. No dia seguinte, Bandeira teria ido à delegacia e falado ao soldado: "Luciano, é o seguinte, eu tive conversando com Agnelo, ele não foi de acordo com isso agora, deixasse esfriar porque tá tendo um problema que vem agora em maio, e tá muito no quente, tá entendendo? Aí, tá acertado nesse valor, mas vamos deixar pra daqui mais uns dias".O delegado Fábio Rogério disse que vai continuar a investigação. “É uma denúncia grave de ameaça de morte que precisa ser apurada. Se for comprovado o crime, os responsáveis vão pagar pelo o que fizeram”.tentou durante toda a manhã desta quinta-feira (7) entrar em contato por telefone com Fernando Bandeira e com o prefeito Agnelo Bandeira, mas não obteve êxito.