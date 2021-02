Jaime Calado culpa adversários potiguares pelo escândalo João Maia

Fotos: Gabriela Duarte "O que existe é uma briga política"

da“O que existe é uma briga política. Todos estão sujeitos a isso, principalmente quando as pesquisas qualitativas apontam ele como bola da vez”, afirmou. Quando perguntado se o caso teria as digitais dos pré-candidatos ao governo do RN, respondeu: "Claro que sim".Ele se esquivou, no entanto, de dizer que políticos seriam esses. “Estou muito ocupado tentando descobrir as digitais de quem destruiu São Gonçalo”.João Maia também já se colocou como pré-candidato ao governo em 2010. Ele foi acusado pelo jornal Folha de São Paulo em 02 de março de esconder no nome dele a mansão do irmão, Agaciel Maia, e não declará-la à Receita Federal. Agaciel Maia, que também não declarou o bem, perdeu o cargo de diretor geral do Senado.Dias depois, uma matéria da revista Época mostrou que o deputado também não teria declarado à Justiça Eleitoral um avião particular avaliado em cerca de R$ 500 mil. “Seria um hábito muito esquisito esconder um avião. Todo mundo já andou naquele avião”, afirmou o prefeito, que também é cunhado de Agaciel Maia.Ele contou como o irmão de João Maia comprou a mansão em questão, avaliada pelo jornal paulista em R$ 5 milhões. “O patrimônio de Agaciel é aquela casa. Antes, o local era desvalorizado porque a lagoa que ficava próxima não tinha tratamento e fedia”, lembrou Calado.Jaime Calado, que também é vice-presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), também falou sobre as repercussões da crise financeira nos pequenos municípios.São Gonçalo está entre as 38 cidades que, descontadas as parcelas com a União e o dinheiro “carimbado”, como Fundeb, SUS e INSS, não receberam nada do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).A cidade tem o coeficiente 2, e costumava ganhar do Governo Federal R$ 1,6 milhão por mês. Calado apontou a suspensão do pagamento do INSS pelas prefeituras e o limite no pagamento dos precatórios, ambos tramitando no Senado Federal, como a saída imediata para salvação dos municípios.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta feira (25).