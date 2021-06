Dia Mundial de Atividade Física vai movimentar a Zona Norte

Rogério Torquato Grupos como o da USF Santarém estão se organizando para o evento

A concentração começa às 6h30 no Ginásio João Cláudio Machado - o nome oficial do Ginásio de Soledade II, e pela denominação o legítimo Machadinho. A partir das 7h será realizada a caminhada, na Avenida Serra Negra, uma das principais vias do Conjunto Soledade II, abrindo o evento.Após, no ginásio, haverá apresentação de grupos de danças folclóricas - entre outras danças estão previstos o carimbó (uma especialidade dos grupos de dança e caminhada da USF Santarém, por exemplo, que esta tarde se reuniram para definir as estratégias para amanhã) e a Dança do Lampião. Também estão previstos jogos, recreação, e palestra sobre prevenção de acidentes. O evento tem realização da PMN-SMS, com apoio da Sceretarioa de Esporte e Lazer (PMN-SEL) e Corpo de Bombeiros.A comemoração do Dia Mundial da Atividade Física e o Dia Mundial da Saúde estão integradas ao projeto Viva a Vida Com Mais Saúde - um projeto de atividade física com os grupos de hipertensos, diabéticos, idosos e funcionários de Unidades de Saúde das Zonas Norte e Oeste de Natal, e tem como finalidades prevenir e controlar doenças crônicas não transmissíveis, direcionados aos que têm tais doenças.Desenvolvido pelo professor Francisco Cabral Júnior, de Educação Física, conta ainda com os professores Leonardo Nobre, Luciana Fernandes e Anete Araújo, além de monitores capacitados.