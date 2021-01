Homem é preso por clonar cartão de dentista e tentar fazer compras Ilzenildo Luiz estava com cartão de crédito e identidade de um dentista, quando foi identificado por funcionários de uma loja, onde aplicaria o golpe.

A polícia prendeu na tarde desta sexta-feira (20) Ilzenildo Luiz Lima Damascena, de 33 de anos. Ele é acusado de clonar o cartão de crédito e a identidade de um dentista e realizar compras. Os policiais chegaram até o acusado após funcionários do Armazém Pará descobrirem a fraude.



De acordo com Severo, chefe de investigação da Delegacia Especializada em Fraudes e Defraudações (Defd), na manhã desta sexta-feira funcionários da loja foram até a unidade informar que um homem estava se passando pelo dentista e tinha efetuado a compra de cimento, no valor de R$ 5,238.



“Os funcionários da loja conheciam o verdadeiro dentista dono do cartão e logo perceberam que Ilzenildo era um falsário. Com isso, após investigações, nós conseguimos chegar até o acusado que estava escondido em uma casa na Guarita, nas Quintas”, disse Severo.



Lá, os policiais encontraram o cartão falsificado em nome do dentista, bem como uma identidade também adulterada. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à delegacia, onde está sendo autuado.



O chefe de investigação da Defd informou que após um levantamento, descobriu-se ainda que Ilzenildo Luiz já havia aplicado um golpe com o mesmo cartão. “Ele tinha comprado na Laser uma TV e um som, que vendeu depois com nota fiscal e tudo. No entanto, esses objetos já foram recuperados”, destacou Severo.