Prefeitura de Natal convoca 286 professores Os professores nomeados irão ocupar cargos vagos decorrentes de professores exonerados, aposentados e falecidos no período de julho do ano passado a fevereiro de 2009.

A prefeitura de Natal está convocando 286 professores para assumir cadeiras de pedagogia, português, matemática, história, ciências, geografia, inglês, educação física, ensino religioso e artes. A lista dos professores foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira (13).



Os candidatos nomeados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua João Pessoa, 664, Cidade Alta, Edifício Ducal Palace, 5º andar, sala 11, Setor de Programação de Carga Horária do Departamento de Gestão Escolar, no horário de 08h às 12h e de 15h às 17h, para receberem instruções sobre a documentação a apresentar à Junta Médica do Município e os procedimentos necessários para a posse.



De acordo com o secretário municipal de Educação, Elias Nunes, os professores nomeados irão ocupar cargos vagos decorrentes de professores exonerados, aposentados e falecidos no período de julho do ano passado a fevereiro de 2009.



Além do remanejamento do pessoal docente das escolas municipais para assumir funções de direção, vice-direção e coordenação pedagógica nos centros municipais de educação infantil criados a partir das creches transferidas pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.