Assaltante é preso ao bater em carro da polícia

Foi preso na tarde desta sexta-feira (6) um homem em frente à Delegacia de Homicídios (Dehom) no bairro de Candelária, zona Sul de Natal. O acusado diriga um carro Renault Megane de cor verde, com placas CRE-8011, que se chocou com um carro oficial, de marca Gol, no qual estava um policial da Dehom, que chegava naquele momento para trabalhar. Outros dois suspeitos conseguiram fugir.



Após o choque, os três suspeitos foram tirar satisfações com o policial. Quando outros agentes saíram da delegacia para ver o motivo da confusão, os três rapazes perceberam que se tratavam de policiais e tentaram fugir.



Os policias, ao perceberem a atitude suspeita, perseguiram os acusados, mas conseguiram capturar somente um deles, Pedro Adeladio Cavalcanti da Silva, 33 anos.



Ele estava utilizando o carro junto com os comparsas para realizar assaltos pelo bairro.



Foi encontrado, com o criminoso, dinheiro, documentos e um celular, todos frutos de roubos.



O criminoso já responde pelos crimes de assalto em Natal e na cidade de São Tomé, a 101 quilômetros de Natal.



O acusado foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, no bairro de Dix-sept Rosado.