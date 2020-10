Carlos Eduardo Alves fica de fora da reunião do PSB

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo: conversas com Wilma de Faria continuam sem conclusão.

“Soube hoje pela manhã dessa reunião pela imprensa. Não fui chamado” disse, por telefone, aoA reunião foi organizada pela governadora Wilma de Faria com o objetivo de reaproximar os membros do PSB, que saiu dividido e fragilizado depois das eleições municipais de 2008.A cada 15 dias, serão discutidos temas pertinentes ao Governo do Estado - nesta quinta-feira, o tema será “Educação”.O ex-prefeito de Natal disse que as conversas sobre política entre ele e a governadora continuam como há duas semanas: “Inacabadas”.