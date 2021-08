Flamengo vence Taça Rio e segue na briga pelo título A decisão do Carioca será disputada nos próximos dois domingos, quando Flamengo e Botafogo se enfrentarão novamente.

O Flamengo conquistou a Taça Rio e manteve vivas suas chances de conquistar o 31º título do Campeonato Carioca. Em uma partida bastante disputada, o Mengo venceu o Botafogo, por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O único gol rubronegro foi anotado pelo botafoguense Emerson, contra.



A decisão do Carioca será disputada nos próximos dois domingos, com jogos às 16 horas. O adversário flamenguista na final será o próprio Bota, que havia conquistado a Taça Guanabara. Na oportunidade, os alvinegros venceram o surpreendente Resende.



Domínio enganador

O Flamengo começou com maior volume de jogo e tentou pressionar o Botafogo nos primeiros minutos. Apesar de ter o domínio territorial, o time rubronegro não conseguiu levar muito perigo e, por pouco, não levou o primeiro gol, aos 14 minutos. O atacante Victor Simões recebeu do meia Maicosuel na área, mas chutou torto para fora.



Nos minutos seguintes, o Mengo continuou tentando pressionar, mas se mostrou muito apreensivo. Tanto que o Fogo chegou com perigo, novamente, aos 19. Maicosuel aproveitou um rebote na entrada da área e chutou rasteiro, acertando a trave direito do goleiro Bruno.



A primeira chance real do Fla saiu apenas aos 29. O volante Ibson cabeceou dentro da área e a bola desviou no zagueiro Léo Silva, quase entrando. O jogo caiu bastante nos instantes finais e só voltou a ganhar emoção, aos 42, quando o zagueiro Juninho cobrou falta com perigo para o Alvinegro.



Falha crucial

Na segunda etapa, a história do jogo foi praticamente a mesma. A diferença é que o Flamengo parecia ter um pouco mais de objetividade e, dessa forma, pressionou. Bastante fechado, o Botafogo tentou atrair o adversário para tentar matar o jogo em contragolpe, mas não teve sucesso.



Para piorar, o Alvinegro acabou sofrendo o primeiro gol e uma grande bobeada da defesa. Juan cruzou bola da esquerda e Fábio Luciano ajeitou de cabeça para dentro da área. O zagueiro Emerson tentou tirar, mas acabou chutando contra as próprias redes.



Após o gol, o Bota tentou sair para o ataque atrás do empate. Apesar de lutar muito, a equipe alvinegra não mostrou poder de reação e acabou bem anulada pela defesa rubronegra.



Ficha Técnica



Flamengo 1 x 0 Botafogo



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Luiz Antônio Silva dos Santos

Cartões Amarelos: Emerson, Erick Flores (Flamengo); Alessandro, Maicosuel e Reinaldo (Botafogo).

Cartão Vermelho: Thiaguinho (Botafogo)

Gols: Emerson (contra) aos 17'/2T (Flamengo)



Flamengo

Bruno; Aírton, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura, Willians, Kléberson, Ibson e Juan; Zé Roberto (Erick Flores) e Emerson (Josiel).

Técnico: Cuca.



Botafogo

Renan; Léo Silva (Gabriel), Juninho e Emerson; Alessandro, Leandro Guerreiro, Fahel (Renato), Maicosuel e Thiaguinho; Reinaldo e Victor Simões.

Técnico: Ney Franco.



*Fonte: Futebol Interior.