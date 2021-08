Cimed-Brasil Telecom conquista o tri na Superliga Masculina A equipe de Florianópolis venceu na decisão o Vivo-Minas, pela segunda vez.

Depois das categorias femininas, as masculinas - o Cimed-Brasil Telecom, de Florianópolis (SC) sagrou-se campeão da Superliga Masculina de Vôlei, hoje no Rio de Janeiro.



A equipe catarinense venceu na decisão o Vivo-Minas por 3 sets a zero, parciais de 29-27 (equilibrado, com apenas um instante de "bobeira" do Cimed na hora do ponto decisivo, o chamado "set point", problema rapidamente suoperado), 25-16 (vitória tranquila do Cimed) e 25-18 (os catarinenses oram "no embalo" do set anterior).



Foi a quarta final seguida entre aas duas equipes, sendo a segunda em plena partida decisiva - e com o jogo de hoje, o Cimed reúne três vtórias, contra uma do time mineiro.