Eliminatórias: Brasil vence o Peru em Porto Alegre

FIFA O jogo marcou a volta de Kaká entre os titulares

O técnico Dunga optou por nâo colocar os jogadores da terra - Ronaldinho Gaúcho e Alexandre Pato - de início; os dois só entraram no segundo tempo.O primeiro gol foi de pênalti: aos 16 minutos do primeiro tempo Kaká - voltando entre os titulares, após um tempo no Departamento Médico - foi derrubado na área adversária, e no minuto seguinte Luís Fabiano converteu o pênalti.Aos 26 minutos Luís Fabiano ampliou o placar: em posição no mínimo duvidosa em campo, ele recebeu a bola de Dabiel Alvesm, e chuou sem defesa adequiada para o goleiro peruano.Felipe Melo fechou o marcador aos 19 minutos do segundo tempo: após tomar a bola do adversário no meio-campo e ganhar uma dividida, entrou rápido na área peruana e tocou na saída do goleiro Butrón, concretizando o 3 a zero.Os destaques gaúchos só entraram em campo com o placar consolidado - Robinho e Elano deram lugar a Alexandre Pato e Ronaldinho Gaúcho (que aos 41 minutos teve chnce de fazer 4 a zero: ele chutou cobrançca de flta com barreira - mas o goleiro defendeu).Os próximos jgoos do Brasil nas Eliniatórias serão em junho - no dia 6 a equipe vai a Montevidéu para enfrentar o Uruguai, e no dia 10 recebe em Recife o Paraguai.Eis todos os resultados da 12ª rodada das Eliminatórias:31.03Venezuela 2 x 0 Colômbia01.04Bolívia 6 x 1 ArgentinaEquador 1 x 1 ParaguaiChile 0 x 0 UruguaiBrasil 3 x 0 Peru