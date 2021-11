Marcelo Vilar não pensa na vantagem que o Treze leva para a final

A equipe do Treze Futebol Clube realizou na tarde desta sexta-feira, um trabalho coletivo no estádio o Amigão, local da decisão do Campeonato Paraibano 2009, que começa neste domingo (3), a partir das 16h.No treino, Vilar poupou os volantes Daniel e Roni. O time terá o retorno do zagueiro Alex Xavier e do atacante Cléo Paraense, além de Geraldo Madureira, que se recuperou de uma contusão.“Este é um momento de maior concentração do que de atividade puxada. O treino de hoje foi mais leve, quero que o time entre em campo com força total, para podermos conquistar este título tão importante para todos”, disse Marcelo Vilar.Perguntado sobre a vantagem que o Galo possui neste último jogo do campeonato, Marcelo foi direto: “Não estamos preocupados com esta vantagem do empate. Vamos jogar para vencer o jogo, mas caso haja necessidade deste resultado aparecer e formos campeões, claro que será bem vindo”, finalizou o treinador.Foram relacionados para o oitavo encontro com o Sousa os seguintes jogadores: Rodrigues, Antônio Carlos, Maurício Gaúcho, Bruno, André Lima, Daniel, Lecheva, Nonato, Alex, Angêlo, Gustavo, Celso, Cléo, Jaime, Tony, Gildásio, Alexandre Silva, Roni, Joãozinho, George e Geraldo Madureira.A equipe entrou em regime de concentração na noite da sexta (1), em um dos hotéis da cidade. O time titular só será divulgado momentos antes da partida.Marcelo Vilar é o mesmo treinador que teve uma passagem muito ruim no comando do América de Natal.

Sem poder contar com os zagueiros Rogério e Raniere (o primeiro suspenso e o segundo entregue ao Departamento Médico), o técnico Reginaldo Sousa vai repetir a escalação de Cléber e Mir na defensiva alviverde. E os dois atletas prometem muita garra na finalíssima deste domingo, diante do Treze.

Mir, que mesmo sendo reserva entrou em vários jogos no Estadual, disse que a decisão de amanhã está sendo encarada como um dos jogos mais importantes de sua vida.

"Estivemos bem durante todo o campeonato, agora chegou a hora da verdade. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar diante do Treze, mas vamos para Campina Grande em busca do nosso objetivo, que é ser campeão", declarou.

O zagueiro Cléber, que atuou menos que Mir na competição, diz que "nós temos um bom time, capaz de ir lá (em Campina Grande) e novamente surpreender o adversário".

"A vantagem do empate é deles, por isso, temos que investir mais no ataque, sem esquecer, é claro, da defesa. Se tudo sair como planejamos, vamos voltar para casa com esse título, que a meu ver, não é impossível de ser conquistado", disparou Cléber, que é um bom cobrador de falta.

O técnico Reginaldo Sousa mantém o discurso de otimismo. Para o treinador, vencer o Galo no ‘Amigão', diante de uma grande torcida, não será uma tarefa fácil. Mas ele aposta na experiência de seus jogadores, para sair da Rainha da Borborema com a taça na mão.

"Sabemos que o Treze joga em casa, diante de sua torcida, e ainda mais com a vantagem do empate. Mas nosso time tem plenas condições de vencer o adversário, assim como aconteceu na final do primeiro turno", lembrou Reginaldo, que confia no potencial de Cléber e Mir. "Trata-se de dois grandes jogadores que certamente darão conta do recado", completou o comandante sousense.