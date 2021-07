Tempo parcialmente nublado hoje em todo o estado

A situação muda um pouco nas demais regiões do estado. Na região do Vale do Assu - incluindo o setor central, com cidades como Santana do Matos - o tempo se apresenta parcialmente nublado, com chuvas isoladas e temperatura entre 24 e 33 graus. Na região de Mossoró, tempo semelhante com ocorrência de chuvas isoladas e temperatura entre 24 e 34 graus; por fim, no Alto Oeste - inclundo Pau dos Ferros e a chamada "Tromba do Elefante" - o céu se apresneta parcialmente nublado com pancadas de chuvas e temperatura entre 24 e 33 graus.