Abertura do Potiguar de kart será neste sábado com rodada tripla Com nova data e muitas mudanças no regulamento, a competição promete muita adrenalina para 2009.

A Associação de Kart de Natal (Askan) realiza neste sábado (9) a abertura do Campeonato Potiguar de Kart 2009. Com nova data e mudanças no regulamente, as rodadas passam agora a serem triplas, portanto serão realizadas a 1ª, 2ª e 3ª etapas neste final de semana. As inscrições estão acontecendo na sede da Askan, no Kartódromo de Natal, das 14h às 18h.



O Potiguar deste ano está prometendo muitas novidades. As mudanças no regulamente acirraram ainda mais a competição, houve junção de categorias que antes competiam separadamente e agora se reunirão em grupos: Grupo Cadete (Mirim; Cadete); o Super 2T (Júnior; Graduado; Sênior); e o Fórmula 4T (Fórmula 400).



Os treinos livres são realizados na sexta-feira (8) até às 16h. A estrutura de competição continua a mesma. Uma bateria acontece pela manhã, às 9h30 e a outra à tarde a partir das 14h30. A ordem de largada dos competidores para a primeira bateria será determinada pela tomada de tempos. Já segunda bateria, de acordo com as posições finais obtidas na primeira disputa e da terceira, de acordo com resultados da segunda

bateria.



O número de participantes por bateria será de no máximo quinze. Caso a quantidade de concorrentes for superior, serão classificados por tomada de tempos, os dez melhores. Os remanescentes participarão de uma bateria de “repescagem” com oito voltas, classificando-se para a prova, os cinco melhores colocados.



A organização do evento tem boas expectativas esperando que o número de pilotos supere a última edição do campeonato. “O kartismo tem conquistado muito espaço no Rio Grande do Norte. A cada ano o número de amantes do kart aumenta e as competições são mais estruturadas”, destacou o diretor da Askan, Erick Rodriguez.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 3082-3200 ou pelo www.fparn.org.br.