TCE condena ex-prefeito de Montanhas a devolver R$ 277 mil José Balduíno Bispo foi condenado devido à ausência de prestação de contas no balancete de maio de 2000.

O Tribunal de Contas do Estado, através da Primeira Corte de Contas, votou semana passada pela condenação do ex-prefeito de Montanhas José Balduíno Bispo. O principal motivo foi à ausência de prestação de contas no balancete de maio de 2000. O ex-gestor deverá restituir aos cofres públicos, R$ 277.932,41 devidamente atualizados.



O ex-gestor ainda foi multado em R$ 500 por não atender à diligência solicitada pela corte de Contas. O processo teve como relator o conselheiro Alcimar Torquato de Almeida.



Santo Antônio

A 1º Câmara de Contas do TCE rejeitou parte das contas referentes a 2002 do ex-prefeito de Santo Antônio, Luiz Carlos Vidal Barbosa e determinou a restituição ao erário da importância de R$ 93.327,74. O valor teria sido aplicado na compra de bens que não foram comprovados.



O principal valor se refere a aquisição de gênero alimentícios na empresa Potiguar Atacadista Ltda. Verificou-se que o valor constante no empenho nº 1261 foi de R$ 1.526, entretanto a nota fiscal foi emitida no valor de R$ 62.436, ficando sem comprovação R$ 60.910.



Ainda consta a despesa de R$ 15.863 que teria sido aplicado na aquisição de cestas básicas sem identificação dos beneficiários.



O ex-gestor foi multado em 25% sobre o referido debito, com reprimenda às aludidas irregularidades materiais.



O processo recebeu parecer condenatório pelo Ministério Público Especial, através do procurador Carlos Thompson da Costa Fernandes. O conselheiro Valério Mesquita foi o relator do processo.



Na mesma sessão também foi analisada as contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Sítio Novo, Edmilson Gomes de Araújo com devolução de R$ 2.394,29 referentes a despesas efetuadas sem comprovação.