Governadora do RN e prefeita de Natal se reunem para discutir projetos Wilma de Faria e Micarla de Sousa vão se encontrar na Governadoria na quarta-feira (1) às 17h30.

A governadora Wilma de Faria e a prefeita do Natal, Micarla de Sousa, vão se reunir na quarta-feira (1) às 17h30. O encontro entre as duas acontecerá no prédio da Governadoria , no Centro Administrativo.



A intenção do encontro é discutir projetos administrativos em desenvolvimento na cidade e outros realizados em parceria entre Governo e Prefeitura. Projetos como a Via Metropolitana, o Pró-Transporte e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) serão discutidos.



Durante a reunião, a governadora vai mostrar o projeto da Via Expressa ligando Igapó à Via Costeira.Secretários estaduais e municipais também vão participar da reunião entre a governadora e a prefeita, na Governadoria.