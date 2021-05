Fugas em delegacias representam mais trabalho para a polícia

Thyago Macedo Delegado Graciliano Lordão, titular do DP de Parnamirim

No entanto, para o titular da delegacia mais lotada da grande Natal, a de Parnamirim, a fuga de presos só representa mais trabalho para a polícia. “Se eu não me esforçasse para impedir que homens fugissem daqui, com certeza seria pior para mim, que teria mais um bandido perigoso assustando a sociedade. Então, mesmo com todas as dificuldades nós fazemos de tudo para evitar as fugas”, explica Graciliano Lordão.As dificuldades apontadas pelo delegado são os 91 presos alojados em seis celas, que deveriam ter no máximo oito homens cada. “Contudo, desde maio de 2007 nós não registramos uma fuga na Delegacia de Parnamirim. Já tivemos época com 108 presos e sempre conseguimos contornar a situação, identificando possíveis tentativas rebelião ou fuga”.Apesar de exemplos como o da DP de Parnamirim, algumas delegacias e policiais estão sob investigação de facilitação para que presos tenham fugido. Segundo fontes do, inclusive um delegado da Polícia Civil é investigado por uma fuga ocorrida na cidade de Ceará-Mirim, no ano passado. Na época, ele teria incitado os presos a derrubarem as grades das celas.“Por coincidência, esse mesmo delegado foi transferido para o 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão, e enquanto ele esteve lá, duas fugas foram registradas”, informou a fonte, que não quis se identificar. O policial complementou dizendo que a falta de condições de trabalho desestimula os agentes, que acabam não se importando se um preso vai fugir ou não.“Nas delegacias de plantão, por exemplo, os presos ficam no solário e poucos policiais trabalham na unidade. Com isso, a possibilidade de fuga é muito grande, como a que ocorreu no fim de semana na Plantão zona Sul”, afirma.Por outro lado, o delegado Graciliano Lordão destaca que a responsabilidade tem que ser desde os agentes até as autoridades estaduais e a justiça. “Nós temos presos que estão aqui em Parnamirim há mais de um ano e já tivemos um que ficou quatro anos. Ou seja, eles só saem daqui condenados de justiça. Com isso, cabe a nós cuidarmos para que eles não fujam”.O delegado ressaltou que a cidade de Parnamirim cresceu bastante nos últimos anos e a criminalidade acompanha esse crescimento. “Apesar disso, a delegacia continua do mesmo jeito. Essa cidade já era pra ter uma cadeia pública, mas, ao contrário disso, não há nenhuma perspectiva dessa situação ser resolvida”, desabafa.