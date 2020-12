Estagiários do governo estão com salários atrasados e sem previsão de pagamento De acordo com a Secretaria de Estado, Administração e dos Recursos Humanos, o atraso salarial é parte do processo adaptação à nova Lei do Estágio.

Estagiários de quatro secretarias estaduais ainda não tem prazo para o recebimento do salário. A informação é da Secretaria de Estado, Administração e dos Recursos Humanos (Searh), que atribui o atraso “a uma fase de adaptação à nova lei do estágio”, em vigor desde 25 de setembro de 2008.



De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, na folha de pagamento dos estagiários não constava o auxílio-transporte e o documento voltou às secretarias para a correção.



Continuam em atraso as Secretarias de Estado, da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), Institudo de Previdência dos Servidores do RN (Ipern), Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do RN (Fapern) e Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).



Ainda segundo a Searh, não há previsão de pagamento uma vez que cada Secretaria funciona de forma independente, ficando a cargo apenas da agilidade na ratificação para o empenho dos recursos.



“Não encaramos isso como um problema, mas uma adaptação a um novo sistema. Cada órgão é responsável pelo gerenciamento dos estagiários”, disse ao Nominuto.com a assessoria.



No entanto, alguns órgãos já tiveram compensadas as folhas de janeiro e fevereiro, como é caso da própria Secretaria de Administração, cujos estagiários receberam a confirmação do pagamento nesta quinta-feira (19).



Orçamento



O “atraso” no pagamento dos estagiários acontece anualmente entre os meses de janeiro e março. Isso se dá porque no início do ano o Governo do Estado abre o orçamento para efetuar o pagamento, que é executado através da Escola do Governo. Depois desse processo, é feito um empenho para a efetivação do pagamento.



A partir daí a Unidade Instrumental de Administração Geral (UIAG) repassa o valor referente ao pagamento para o IEL, agência de encaminhamento de estágio, meio pelo qual o estagiário é contratado. O período varia de seis meses, prorrogável até dois anos.