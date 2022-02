Elenco do Palmeiras não se incomoda com mudança da data do jogo A Commebol haviua marcado o jogo para quarta-feira, mas decidiu pela remarcação para esta terça-feira.

O elenco palmeirense não viu problema na mudança de datas envolvendo a partida entre Palmeiras e Sport, que foi alterada para quarta-feira (13), e logo depois remarcada para a terça-feira (12), assim como estava previsto desde início.



"Pode ser na segunda, terça ou quarta-feira. A verdade é que os dois times vão ter que entrar em campo e jogar, independente da data. Em nenhum momento isso nos atrapalhou ou causou problema. Temos que estar preparados para jogar", afirmou o atacante Keirrison.



De acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o planejamento do Palmeiras estava montado desde o início para a realização da partida na terça-feira.



"Já estava marcado que seria na terça. Quando mudou para quarta, tivemos que fazer algumas alterações, mas nada que fugisse do controle. Não vejo problema. De repente, poderia ter escalado os titulares contra o Coritiba. Mas já havíamos nos preparado para o que aconteceu. Está tudo normal."



O zagueiro Maurício Ramos -atleta do elenco que mais atuou na temporada, em 28 das 31 partidas, afirmou que o imbróglio nas datas sequer foi mencionada pelo elenco.



"Temos que estar preparados para jogar. Na quarta, ganharíamos um dia a mais de recuperação, treino e descanso. Mas isso seria para os dois clubes. Nos preparamos para jogar na terça e vamos fazer a partida da nossa vida em Recife."



O gerente de futebol do clube, Toninho Cecílio, também viu com naturalidade o fato da partida ter sido remarcada para a terça-feira.



"São coisas que acontecem no futebol. O Palmeiras encarou tudo isso com naturalidade e é um assunto que já é passado para todos nós. Nosso adversário dentro de campo é o Sport, e é nele que temos que estar concentrados."