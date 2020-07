Águas de março: chuvas anunciam início do inverno no estado Precipitações deverão continuar durante todo o mês.

O período chuvoso já começou no Rio Grande do Norte. As chuvas que caíram em Natal no início da manhã de hoje (03) são causadas pelo sistema denominado zona de convergência intertropical, vinda do Hemisfério Norte e que encontra-se no Hemisfério Sul, mais precisamente na região Nordeste do Brasil.



O sistema chuvoso deverá atuar por todo o mês de março e abril e sua oscilação é determinada pelo Oceano atlântico.



Durante o fim de semana ocorreram chuvas significativas em todo o estado, inclusive algumas com maior intensidade. A informação é do meteorologista Wellington Pinheiro, da Emparn.



Por problemas técnicos, a Emparn não pôde informar o índice pluviométrico das chuvas deste fim de semana e nem a de hoje que caiu em Natal. Os dados só deverão estar disponíveis no final da manhã.