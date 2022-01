Prejuízos materiais das chuvas somam mais de R$ 10 milhões

Residência Prédio Público Pavimentação Estrada Vicinal Passagem molhada Açude Valor MUNICÍPIO Quat. Valor Quant. Valor m2 Valor km Valor Quant. Valor Quant. Valor R$ mil

Angicos 0 0 0 0 2.1 72.2 0 0 0 0 7 145.3 217.5 Alto do Rodrigues 1.072 5.190.0 7 203.5 8.2 130.1 36 625.5 1 36.6 0 0 6.185.7 Apodi 4 54.0 0 0 2.8 52 107 1.671 0 0 0 0 1.777.0 Ipanguaçu 305 1.165.9 0 0 14.0 396.9 65.3 376.6 6 81.4 0 0 2.020.8 SOMA 1.381 6.409.9 7 203.5 27.1 651.2 143 2.672.1 7 118 7 145.3 10.201

Os municípios do Vale do Açu estão sofrendo prejuízos sociais e econômicos com as inundações no Rio Grande do Norte. A Secretaria de Justiça e Cidadania aponta Angicos, Alto do Rodrigues, Apodi e Ipangaçu como os municípios com perdas materiais.As maiores perdas estão em Alto do Rodrigues com R$ 61.85,7 de perdas matérias e mais de mil residências danificadas ou destruídas e sete prédios públicos. Já Apodi tem 107 quilômetros de estradas destruídas, seguida por Ipanguaçu com mais de 65 quilometrso de estradas prejudicadas com as chuvas.Para a recuperação das estradas será necessário mais de R$ 2.672,1 de investimentos, totalizando R$ 10.201,0 milhões de reais para cobrir os danos materiais.A tabela abaixo exemplifica os danos materiais: