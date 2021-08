Prefeitos da região agreste pedem mobilização da classe política

Cedida Governadora participa de inauguração da nova sede da AMLAP

Aproveitando a presença da governadora Wilma de Faria (PSB), da senadora Rosalba Ciarlini (DEM), além de deputados federais e estaduais, o presidente da AMLAP, João Gomes (PMDB), verbalizou essa cobrança em seu discurso.Segundo João Gomes, que é prefeito de Brejinho, é preciso fazer valer o pacto federativo, com equilíbrio na divisão dos recursos entre as três esferas administrativas (federal, estadual e municipal). Hoje, segundo ele, esse equilíbrio não existe e os recursos públicos estão em sua maior parte concentrados em poder da União. "Isso acontece porque o pacto federativo vem sendo desvirtuado em desfavor dos municípios desde a Constituição de 1947".Por conta das dificuldades vividas pelos municípios potiguares - a maior parte deles dependente exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que sofreu diversas reduções este ano -, o presidente da AMLAP pediu o apoio da governadora Wilma de Faria, da senadora Rosalba Ciarlini para liderar um movimento dos políticos potiguares em favor das prefeituras. "Não é possível apertar ainda mais o cinto, como recomendou o presidente Lula, porque não existe mais cintura para as prefeituras. Só existe o pescoço, e neste caso, se apertarmos o cinto, vai virar enforcamento", destacou João Gomes.A governadora Wilma concordou com a cobrança exposta pelo presidente da associação municipal, reconhecendo os problemas das prefeituras e, acrescentou, também dos Estados das regiões mais pobres, como o Nordeste. Ela se prontificou a discutir com a classe política medidas que venham a reverter o quadro atual, inclusive buscando apoio de Estados e municípios das regiões Norte e Centro-Oeste - na avaliação dela, regiões também desfavorecidas em relação ao Sul e ao Sudeste.O prefeito de Brejinho teve um público numeroso e qualificado para ouvir seu discurso. Além da governadora e da senadora, participaram da solenidade os deputados federais Rogério Marinho (sem partido) e Sandra Rosado (PSB), deputados estaduais Márcia Maia (PSB), Ricardo Motta (PMN), Walter Alves (PMDB), Poti Júnior (PMDB), auxiliares do governo (Raimundo Fernandes, Cláudio Porpino, Jáder Torres), Benes Leocádio (presidente da Femurn), e mais diversos prefeitos dos municípios associados à AMLAP e também de outras regiões do Estado (Alto Oeste, Mato Grande e Seridó).O presidente da Assembleia Legislativa, Robinson Faria (PMN), está participando, em nome da Casa, de um evento no exterior, mas fez questão de mandar uma mensagem de congratulações aos prefeitos associados à AMLAP, que foi lida pelo cerimonial. Também participou do evento o ex-prefeito de Natal, Marcos Formiga, fundador da entidade, em 1984.