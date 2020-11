Lucro da Petrobras Distribuidora cresce 53,3% em 2008 Empresa registrou lucro líquido de R$ 1,289 bilhão no ano passado e superou em em 18% o valor projetado.

A Petrobras Distribuidora registrou, de janeiro a dezembro de 2008, um lucro líquido de R$ 1,289 bilhão. O resultado é 53,3% maior do que o verificado no mesmo período em 2007 (R$ 841 milhões) e 18% maior do que o lucro operacional projetado para o exercício.



O lucro líquido médio mensal contabilizado de janeiro a dezembro do ano passado chegou a R$ 107 milhões, contra os R$ 70 milhões mensais verificados no mesmo período em 2007.



O EVA (Valor Econômico Agregado) do ano de 2008 também cresceu 35%, em relação ao ano anterior, e 7% em relação ao previsto.