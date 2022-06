Jenson Button vai largar na frente no GP de Mônaco Quanto aos brasileiros, Barrichello larga em terceiro e, logo atrás no grid, em quinto, está Felipe Massa; Piquet está nas intermediárias.

O inglês Jenson Button conseguiu de novo - pela quarta vez esta temporada, o inglês da equipe Brawn GP vai largar na primeira posição, agora para o GP de Mônaco, uma das mais tradicionais provas da F-1 e, por extensão, do automobilismo mundial.



Rubens Barrichello, companheiro de Button na escuderia, vai largar em terceiro - entre os dois ficou Kimi Raikkonen (Ferrari). Falando em Ferrari, o companheiro de Kimi, Felipe Massa, está imediatmente atrás de Barrichello no grid - em quinto a quarta posição ficou com

Sebastian Vettel, da Red Bull).



Voltando aos brasileiros, só faltou mencionar Nensilho Piquet. O piloto da Renault terminou com o 12º lugar, depois de rodar na lista e buscar a recuperação (tentou, mas não deu, e ficou fora da etapa final de classficação); seu companeiro de equipe, o bicampeão Fernnado Alonso, foi um pouco melhor, conquistando o nono tempo. E já que o assunto é piloto campeão mundial, o atual campeão, Lewis Hamilton (McLaren) não se saiu muito bem nos treinos e terminou com o 16º lugar no grid.



O GP de Mônaco, no circuito de rua de Monte Carlo, será realizado neste domingo às 9h (hora de Brasília).