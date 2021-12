Marco Aurélio: agora todo jogo é final de campeonato

Site da Ponte Preta Marco Aurélio diz que a Série B é a prioridade da equipe nesta temporada

Parece muita coisa, mas a Ponte quer mais e, justamente por isso, a ordem é manter o pé no chão e não exagerar no entusiasmo. Afinal, a partir de sexta-feira começa o Campeonato Brasileiro da série B e, para voltar à elite do futebol na competição, a Ponte precisará matar um leão por dia de jogo.“Não tem tempo para comemorar. Até precisaria de mais tempo para dar uma respirada e reorganizar, mas não tem isso não. Daqui 48 horas temos o primeiro jogo do Brasileiro da série B e nosso objetivo maior é subir neste ano. Depois do jogo de ontem já mudamos o foco para o Brasileiro: todo jogo agora é final de campeonato e vamos ter que encarar desta maneira se quisermos conquistar nosso objetivo”, diz o técnico Marco Aurélio.O treinador ressalta que o Brasileiro é seu objetivo desde o início. “Quando cheguei deixei bem claro: iríamos testar jogadores e condicioná-los melhor para parte física, queríamos fazer um grupo forte e dar oportunidades aos jovens. Mas o bom é que mesmo com essa correria e a conquista do título e a Copa do Brasil tudo isso foi feito. O futebol tem coisas que se encaixam e dão certo mais rápido do que você espera e foi o que aconteceu”, diz.Segundo o treinador, oportunidades foram dadas e bem aproveitadas, o trabalho físico foi feito e o revezamento para poupar atletas também, com benefícios além dos esperados.“Revezamos jogadores e todos que entraram desempenharam bem. Isso qualificou o grupo, deu confiança a eles e a torcida. Mas sabemos que nada é fácil e se acharmos que está muito bom, aí é que fica mais fácil tomar uma pernada e cair de cara no chão”, alerta.É por essa razão que Marco Aurélio quer dosar muito bem o entusiasmo alvinegro. “Estamos felizes pelo título do interior e por estar entre os oito melhores do Brasil, mas estamos começando e temos que ter pé no chão. Temos um grupo com objetivos fechados e bem focado, mas ainda precisamos de mais jogadores em breve para reforçar. E temos que dar tudo o que temos e mais um pouco a cada nova partida.”O treinador ressalta que o foco no Brasileiro não vai impedir o elenco de tentar vôos mais altos na Copa do Brasil. Pelo contrário, apenas vai exigir mais disciplina para alçar tais voos.“Sem esquecer o objetivo no Brasileiro, podemos pensar em brigar pelo título da Copa do Brasil. Um passo a mais e ficamos ainda mais perto, é uma competição curta e ganhar a Copa do Brasil e irmos para uma Libertadores seria maravilhoso. Mas temos que planejar muito bem para que uma competição não atrapalhe a outra”, diz.Marco Aurélio acrescenta que ficou satisfeito com o desempenho do elenco ontem, frente ao que considera uma equipe difícil e de qualidade.“Foi um resultado merecido e, se não fizemos uma partida brilhante, ela foi boa suficiente para sair com resultado positivo. Mas noto que nossos jogadores muitas vezes querem só correr em direção ao gol e precisamos trabalhar melhor a bola. O fato de estarmos com atletas improvisados nas laterais, ainda que estejam jogando muito bem, complica um pouco, mas no contexto geral foi um jogo bom e estamos invictos há um mês”, comemora.Já no vestiário após a partida de terça, o volante Deda - um dos líderes do elenco ao lado do capitão Aranha – era o exemplo vivo de que os jogadores seguem a mesma linha de pensamento consciente do treinador.Imediatamente após a vitória, Deda e outros atletas mais experientes já pregavam ao restante do elenco que mantivessem os pés no chão.“Lá no vestiário mesmo já estávamos pedindo para ninguém se exaltar e para guardar forças no Brasileiro. O título nos deu moral e a ida ás quartas de final também, mas temos um longo caminhoa percorrer. E o bom é que está todo mundo com os pés no chão, sabendo o que fazer. Ninguém está viajando: sabemos que temos que nos dedicar mais e vamos fazer isso, até porque da mesma maneira que vem o elogio vem a crítica também!”, pontua.Deda também endossa o discurso do treinador que o timetem que ter mais domínio de bola. “É claro que o torcedor quer que saia gol a todo ataque, mas muitas vezes não pode ser assim. Temos que tocar mais a bola na frente, envolver mais o adversário”, diz, acrescentando que isso está sendo reforçado nos treinos e deve acontecer naturalmente.“Agora, porém, temos que nos recuperar e guardar forças para estrear bem contra o ABC. No ano passado, estreamos no Brasileiro com a moral ruim: tomamos uma goleada ao perder nas finais do Paulista quando esperávamos no mínimo ser um páreo difícil. Ficamos cabisbaixos, tivemos que juntar os cacos para depois engrenar. Neste ano começamos já bem e vamos engrenar desde o início e buscar pontos fora porque eles são fundamentais no Brasileiro. Temos que estrear bem e com vitória”, acredita.Para Deda, os times que disputam a longa competição que é o Brasileiro se dividem em três pelotões: aqueles que ficam na frente e realmente disputam para subir; o pessoal do “ bolo” do meio, que apenas se mantém; e os de baixo, que lutam para não cair.“Nossa meta é estar na série A: quando fui contratado em 2008 eu vim para subir. No fim conseguimos êxito no Paulista e, com a decepção na final, começamos lá embaixo, deprimidos, e a pressão era maior, não podia errar. Neste ano vai ser diferente. Claro que vamos buscar título da Copa do Brasil com todo afinco, mas o Brasileiro é fundamental e vamos fazer de tudo para colocar a Ponte de volta na elite.”