Gripe suína: Natalense descreve situação no México A nutricionista Rafaela Peixoto estava fazendo curso quando o surto foi anunciado. Ela e outras 12 pessoas voltaram com urgência ao Brasil.

O surto de gripe suína que se espalhou pelo mundo na última semana interrompeu a vida acadêmica de muitos estrangeiros no México, como a natalense Rafaela Peixoto. Ela e mais um grupo de 12 pessoas estavam participando de um curso de atualização clinica, interrompido pela situação de epidemia no país e acabaram voltando mais cedo para seus estados, como Rio Grande do Norte e São Paulo.



A nutricionista, de 23 anos, conversou com a equipe de reportagem do Nominuto.com na manhã deste sábado e falou com detalhes do dia-a-dia dos mexicanos após o aparecimento do vírus H1N1.



Nominuto - Como esta a situação no México?

RP - As pessoas estão reagindo bem, mas todos estão usando máscaras o tempo inteiro. Depois que o Governo orientou as pessoas a não saírem de casa, houve uma grande procura de alimentos enlatados nos supermercados para estoque nas casas.



Nominuto - As pessoas estão assustadas, em clima de pânico?

RP - Não. Elas estão evitando lugares com muita gente e contato próximo, como falar com outras pessoas. Todo mundo está andando com máscara e evitando aglomerações.



Nominuto - De quem veio a orientação para que vocês retornassem ao Brasil?

RP - Na sexta-feira (24) fomos orientados pela Universidade Vale do México (UVM) a não sairmos de casa e usarmos máscaras o tempo todo. No outro dia, sábado (25), nossos professores nos disseram que seria melhor que voltássemos para o Brasil por causa do surto de gripe suína que estava se espalhando. Na segunda-feira (27) o alarme aumentou e alguns amigos voltaram para o Brasil. Eu e mais três amigos voltamos na quarta-feira (29) porque não tinha passagem antes.



Nominuto - Vocês chegaram a concluir o curso?

RP - Não. Estava faltando ainda uma semana de aula. Perdemos uma semana, mas por enquanto não tivemos prejuízo em relação à conclusão. Sobre isso, os professores disseram que iam avaliar a situação e determinar o resultado.

Os responsáveis pelo curso, a Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo, e a Universidade Potiguar (Unp), que são vinculadas, solicitaram a nossa volta.



Nominuto - Nas ruas do México as pessoas estão apresentando sinais da doença?

RP - Não. As pessoas estão mascaradas, mas ninguém está espirrando ou com algum sinal da doença.



Nominuto - Como foi a viagem? No avião tinha alguém doente?

RP - A viagem foi normal. Todo mundo usando máscaras, mas ninguém apresentava sinais da doença. Ninguém espirrou, tossiu, nem estava com cara de doente. O nosso vôo saiu do México para São Paulo às 23:55 e chegamos às 11h. Aguardamos até as 17:30 um vôo para Natal. Quando estávamos no Aeromexico (companhia mexicana de transporte aéreo), todo mundo estava usando máscara e trocávamos de duas em duas horas.



Nominuto - E como foi a recepção de vocês nos aeroportos?

RP - Quando chegamos em São Paulo, fomos abordados pela imprensa, mas não tinha ninguém da área de saúde. Ninguém perguntou nada pra gente.



Nominuto - E aqui no RN? Como foi a recepção no aeroporto?

RP - Do mesmo jeito. Eu não passei por nenhum medidor de temperatura, nem recebi orientações de nada. Como estávamos lá, eu não sabia qual era o real conhecimento do Brasil em relação à doença. Parecia tudo normal.



Nominuto - E como está sendo o seu dia-a-dia aqui em Natal?

RP - Eu fui atendida por um médico da família em casa mesmo. Ele me pediu pra eu ficar em casa uns 10 dias porque não tenho sintomas da doença, mas que era importante para minha saúde e de todos por perto. Mesmo assim eu estou ingerindo vitamina C diariamente, me alimentando bem e fico no meu quarto o tempo todo até o domingo da próxima semana.