Trio rouba carro, faz assalto e troca tiros com a polícia Um foi preso e dois conseguiram fugir, entrando em uma área de mangue pertencente ao Exército Brasileiro.

Três homens roubaram um carro neste sábado (21), assaltaram um mercadinho neste domingo (22) e trocaram tiros com a polícia durante a fuga.



De acordo com a Polícia Militar, um dos acusados foi preso nesta tarde depois de uma perseguição. Os outros dois conseguiram entrar em uma área do Exército Brasileiro e, agora, os policiais, juntamente com militares, estão em busca dos suspeitos.



Na manhã de sábado, o trio roubou um carro tipo Prisma, no conjunto Cidade Satélite. Em seguida, o bando se hospedou na pousada Miramar, na Redinha. Na manhã deste domingo, os três homens realizaram um assalto a um mercadinho na avenida Moema Tinoco, zona Norte de Natal.



Depois disso, os policiais começaram a investigar e descobriram que o trio estava escondido na pousada. Ao perceber a presença da polícia, os acusados fugiram e a partir daí iniciou-se uma perseguição. Eles chegaram a atirar contra a PM.



Os três conseguiram fugir até o bairro de Santos Reis, quando abandonaram o carro. Um dos acusados, que estava sem identificação, foi preso. Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava armado com um revólver calibre 38.



Os outros dois assaltantes conseguiram fugir e teriam entrado em uma área de mangue pertencente ao Exército Brasileiro. Neste momento, os policiais realizam buscas juntamente com militares.