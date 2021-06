Copa do Brasil: Figueirense e Ponte ficam no empate O único jogo da competição realizado em plena Quinta-Feira Santa trerminou em 2 a 2; tem mais jogos nos dias 15 e 16.

Na sequência da segunda fase da Copa do Brasil, Figueirense e Ponte Preta ficaram no empate, no único jogo realizado em plena Quinta-Feira Santa - 2 a 2 (gols de Schwenck e Rafael Coelho para o Figueirense, Gum e William para a Ponte Preta).



A Copa do Brasil continua no próximo dia 15, com Central-PE x Vasco-RJ, Icasa-CE x Confiança-SE, Guaratingueta-SP x Atlético-MG, Misto-MS x Corinthians-SP, Fortaleza-CE x Paraná-PR e Criciúma-SC x Náutico-PE fazendo os seus jogos de "ida", enquanto Vitória-BA x Juventude-RS, e Coritiba-PR x Bahia-BA começam os jogos de "volta".



No dia 16, Águia Marabá-PA x Fluminense-RJ fazem seu jogo de ida, enquanto Goiás-GO x Brasiliense-DF e Botafogo-RJ x Americano-RJ fazem a "volta". Só para lembrar: Atlético-PR x ABC jogam no dia 22.