América arranca empate com Potyguar/CN e se complica Jogo disputado em Currais Novos teve como destaque o goleiro Rodolfo, que fez excelentes defesas.

Potyguar de Currais Novos e América empataram por 1 a 1 em jogo disputado neste sábado à noite, no estádio coronel José Bezerra. O resultado afastou a equipe do Seridó, vice-líder do segundo turno, do ABC, que abriu três pontos de vantagem após vencer o ASSU. Para o América, o empate complicou ainda mais a situação do alvirrubro caso ainda almeje conquistar o título do segundo turno.



Os gols só saíram no segundo tempo. Everaldo marcou para o Potyguar e Diego empatou para o América. O destaque da partida foi o goleiro Rodolfo, do América, com grandes defesas que impediram a equipe de Currais Novos sair de campo com a vitória.



O Potyguar começou pressionando o América nos primeiros minutos com Quirino e Elian, mas a bola saiu em tiro de meta. Nisso, os jogadores do alvirrubro apenas defendiam sem oferecer qualquer perigo ao goleiro do Potyguar.



A resposta do América aconteceu com Marcão, que aproveitou uma bola cruzada na área e cabeceou com perigo. No lance seguinte, o lateral Teles invadiu a área após bom passe, mas o goleiro se antecipou e saiu bem do gol.



O América começou a gostar do jogo. Aos 17 minutos, Ciel deu belo passe para Bibi, que bateu rasteiro para defesa de Nilson. O Potyguar respondeu na cabeçada de Quirino, defendida por Rodolfo. E o primeiro tempo ficou sem gols.



Mal o segundo tempo começou e o Potyguar abriu o placar com Everaldo, aos sete minutos, que completou cruzamento e colocou a bola no fundo do gol de Rodolfo.



Precisando do resultado, o América saiu para o jogo e começou a dar trabalho para o goleiro Nilson como em uma cobrança de falta feita por Teles. Com a insistência, o América chegou ao empate aos 30 minutos num golaço marcado por Diego. Ele recebeu no meio e arriscou de fora da área acertando o ângulo do goleiro do Potyguar de Currais Novos.



Depois dos gols, o goleiro do América voltou a se destacar com grandes defesas. Uma delas, inclusive, aos 47 minutos do segundo tempo quando espalmou à queima-roupa e impediu a derrota do alvirrubro.