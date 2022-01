Fuga na 2ª DP deixa 11 presos na rua O motivo alegado pelos presos que não conseguiram fugir foi a superlotação das celas na delegacia.

A madrugada de ontem foi de muito trabalho para os agentes da 2ª Delegacia de Plantão, em Brasília Teimosa, por causa da fuga de 11 presos que cerraram as grades da cela e fugiram por volta das 00:30.



Os presos que não conseguiram fugir alegaram que o motivo é a superlotação dos presos. As celas têm capacidade de receberem 30 presos, mas estava com 35 presos em cada uma. Segundo o agente policial Antônio de Oliveira, eles reclamam que fazem revezamento para ficarem sentados no chão da cela.



O agente policial afirma que a fuga só foi descoberta porque ao sair eles fizeram barulho. “Ainda conseguimos recuperar alguns, mas os 11 fugitivos já tinham saído”, aponta.



A lista com os nomes dos fugitivos ainda não foi divulgada. No momento, o clima é calmo na Delegacia.