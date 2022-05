Polícia do Senado decide indiciar João Carlos Zoghbi e sócios por três crimes Data final para a conclusão do inquérito será o dia 28 de maio.

A Polícia do Senado anunciou há pouco o indiciamento do ex-diretor de Recursos Humanos João Carlos Zoghbi. De acordo com o diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Carvalho, no decorrer das investigações sobre irregularidades nos contratos com empresas autorizadas a conceder empréstimos consignados a servidores do Senado foram encontrados indícios de formação de quadrilha, falsidade ideológica e corrupção passiva.



Além de Zoghbi também foi pedido o indiciamento de Marcelo Araújo Zoghbi (filho), de Ricardo Nishimura Carneiro e Bianka Machado e Dias. Todos eles são sócios do ex-diretor do Senado em empresas autorizadas a contratar empréstimos consignados por meio de bancos cadastrados.



O diretor da Polícia do Senado destacou que a data final para a conclusão do inquérito será o dia 28 de maio (quinta-feira da próxima semana). Logo após essa data o resultado das investigações será enviado à Justiça Federal



Fonte: Agência Brasil