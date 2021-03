Ingressos para ABC x Assu começam a ser vendidos às 10h Arquibancada custa R$ 20, enquanto as cadeiras estão sendo oferecidas por R$ 60. Partida começa às 20h30.

Os ingressos para o jogo entre ABC e Assu, que vale pela sexta rodada do segundo turno do campeonato estadual, começam a ser vendidos apenas às 10h deste sábado (28). O único ponto de venda é o estádio Frasqueirão.



Mesmo com a antecipação da partida para o sábado em virtude do jogo entre ABC e Equador válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a carga de ingressos só chegou ao clube mandante – o ABC – na noite de sexta-feira (27).



Ao contrário do que ocorreu no primeiro turno, a diretoria do ABC não fará promoção. Os ingressos para a arquibancada custam R$ 20, enquanto as cadeiras são vendidas por R$ 60.



ABC e Assu medem forças no Frasqueirão a partir das 20h30.